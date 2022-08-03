عقوبة أتت في وقتها المناسب .. كم مباراة سيغيب عنها حمد الله بعد قرار إيقافه؟

عقوبة من المفترض أن مدتها 122 يومًا، لكن أيام مبارياتها الفعلية حتى لن يتخطى نصف هذه المدة

إن كان يلوم البعض على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للتأخر في إصدار قراراتها في قضية النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، فإنه رغم ذلك أتت العقوبة في وقت مناسب للاعب وليس سيئًا كما يظن البعض.

لماذا عاقبت لجنة الاحتراف حمد الله؟

بالأمس، أعلنت لجنة الاحتراف عدة عقوبات ضد العميد والمغربي لصالح العالمي، في الشكوى المقدمة من الأخير في مارس الماضي، بشأن تفاوض النادي الجداوي مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع النادي العاصمي، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

النصر دعم شكواه بتسجيلات صوتية، زعم أنها تجمع حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرضه بها الأخير على الرحيل عن النصر قبل نهاية عقده.

لجنة الاحتراف أكدت خلال بيان العقوبات بالأمس، صحة التسجيلات وأنها بالفعل لحمد الله والبلوي، مقررة إيقاف الثنائي وتغريمهما، مع تغريم النادي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة، بجانب حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة. (طالع التفاصيل)

هذه القضية هي الجزء الأول من خلاف النصر وحمد الله، إذ أن كلا الطرفين قدم شكاوى أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن الحقوق المالية بعد فسخ تعاقد اللاعب.

العالمي كان قد فسخ عقد حمد الله من طرف واحد بشكل رسمي في نوفمبر 2021، مبررًا موقفه بأسباب قانونية وشرعية، دون الكشف عن التفاصيل، لينتهي من وقتها شهر العسل بين الهداف العربي والنصر.

كم مباراة سيغيب عنها حمد الله بعد إيقاف؟

لجنة الاحتراف قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 122 يومًا، بدأت من أمس الثلاثاء؛ تاريخ إصدار القرار، لينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023 من المقرر أن ينطلق في 25 من أغسطس الجاري، أي أن المهاجم المغربي سيقضي أول 23 يومًا من العقوبة دون أي مباريات.

الـ99 يومًا الباقية من العقوبة، ستتضمن توقف لمدة 14 يومًا خلال الفترة من 17 وحتى 30 من سبتمبر المقبل، إذ توافق أيام التوقف الدولي من قبل فيفا.

يتبقى 85 يومًا من العقوبة، ستشهد توقف جديد بحسب المقترح الأول من قبل مسؤولي المنتخب السعودي، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر، بجانب انشغال الأخضر بمباريات في كأس العالم قطر 2022 لمدة ثمانية أيام من 22 وحتى 30 نوفمبر، أي مجموع 45 يومًا.

يتبقى من العقوبة 40 يومًا فقط هي صافي الأيام التي ستشهد مباريات للعميد في الموسم الجديد من الدوري المحلي، وهو ما قد يوافق عودته للمشاركة في المباريات الرسمية مع الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أي سيغيب عن تسع مباريات فقط من الموسم، وهو عدد مقبول بدلًا من انتظار انطلاق الموسم وإصدار العقوبة، ومن ثم غياب اللاعب عن مباريات أكثر.