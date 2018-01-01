عقوبات ميلان تهدد موقف هيجواين

ميلان ومشاكل بسبب قواعد اللعب النظيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصبح مستقبل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مع ميلان مجهولاً بعد العقوبات الأخيرة بحق النادي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتم توقيع غرامة تبلغ 12 مليون يورو من عوائد الروسونيري هذا الموسم بالدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تهديده بالحرمان من المشاركة مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالقوانين.

وأفادت عدة مصادر أبرزها "سكاي" أن ميلان قرر عدم تحويل إعارة هيجواين إلى شراء نهائي وسيعود اللاعب إلى يوفنتوس من جديد. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان ميلان استعار اللاعب مقابل 18 مليوناً، مع إمكانية شرائه نهائياً الصيف المقبل مقابل 36 مليوناً إضافية، الأمر الذي يبدو مستبعداً في ظل بلوغه 31 عاماً.

وقالت "راي" إن ميلان يفكر حتى في إعادة اللاعب في يناير المقبل، مما قد يفتح الباب لتشيلسي للعودة مجدداً من أجل الأرجنتيني، بحسب القناة الإيطالية.

وستضع عودة هيجواين المحتملة يوفنتوس هو الآخر في معضلة بسبب راتبه المرتفع، ثمانية ونصف مليون سنوياً، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على موازنة النادي.

يُذكر أن هيجواين سجل مع ميلان سبعة أهداف في كل المسابقات من خلال 16 مباراة حتى الآن.