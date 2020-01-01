عقوبات على المصافحة والعناق في الدوري السعودي

عقوبات جديدة عند عودة الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد بعض العقوبات على أعضاء الدوري السعودي للمحترفين بعد عودته في حالة مخالفة البروتوكول.

ويعود الدوري السعودي للمحترفين للمنافسات مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، بعض العقوبات التي ستفرض على من يخالف البروتوكول الموضوع لعودة المنافسات.

المزيد من الفرق

1 – عدم إلتزام اللاعب بعدم غسل اليدين لمدة 40 ثانية أو استخدام الكحول لمدة 20 ثانية ولبس الكمامة.

2 – عدم تقيد اللاعب بإحضار أدواته الشخصية إلى المنشأة الرياضية مثل المناشف والملابس الرياضية وسجادة الصلاة.

3 – المصافحة والعناق بعد تسجيل الأهداف وغيرها.

4 – عدم إلتزام اللاعب بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس على دكة البدلاء أثناء المباريات أو التمارين مع تقليل الأطقم الفنية والصحية والرياضية.

5 – التجمعات بعد نهاية التدريبات أو المباريات والتوجه للمخارج مباشرة.

6 – عدم الحرص على ترك مسافة كافية بين اللعبين خلال التمارين الفردية أو تمارين الإحماء.

7 – استخدام الأجهزة الرياضية بالتناوب بين اللاعبين.

8 – مساعدة شخص آخر في التدريب والتجمع عند حمل الأثقال.

9 – عدم تقيد اللاعب باستخدام مناشف أو فوط نظيفة عند الجلوس على الأجهزة.

10 – تشارك اللاعبين في استخدام جهاز واحد في نفس الوقت.

11 – عدم إفصاح عن أي أعراض مثل الحمى والسعل وضيق التنفس وعدم تعبئة نموذج الإفصاح والإلتزام بوسائل الحماية والسلامة.

12 – رفض إجراء فحص فيروس كورونا أو تقديم نتيجة مغلوطة.

وتأتي العقوبة بخصم 5 % من راتبة الشهري في المرة الأولى، وإذا تكرر الأمر في المرة الثانية يخصم 10 % وفي الثالث يتم خصم 15 % من راتبه.