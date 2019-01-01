غرامات على الاتحاد والهلال بقيمة 205 ألف ريال وتحذير بتشديد العقوبات

لجنة الانضباط توقع عقوبة مغلطة على الزعيم تحديدًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبتين ضد ناديي الاتحاد والهلال، إثر ما بدر من جماهيرهما خلال المباريات الأخيرة.

عقوبة العميد جاءت نظرًا لما شهدته مواجهته أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 27 من إبريل الماضي.

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وقررت اللجنة تغريم الاتحاد 80 ألف ريال سعودي، بعدما قامت الجماهير بإلقاء ست قوارير من المياه قبل نهاية الشوط الأول، تجاه لاعبي العالمي، مع توجيه تحذير له حال تكرر الأمر، سيتم تشديد العقوبة.

المواجهة كانت قد انتهت بفوز النمور برباعية مقابل هدفين، ليتأهلوا إلى نهائي كأس الملك، لكنهم خسروا اللقب بالهزيمة أمام التعاون.

أما الهلال فتم تغريمه 125 ألف ريال، إثر قيام جماهيره بإلقاء 20 أداء أثناء مواجهة التعاون وبعدها، على ملعب جامعة الملك سعود.

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المباراة كانت قد أقيمت في 29 من إبريل الماضي، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت العقوبة مغلظة، نظرًا لتوقيع عقوبة على الزعيم من قبل على تلك المخالفة أيضًا خلال الموسم الجاري.

الهلال كان قد خسر اللقاء بثنائية نظيفة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، صاحب الصدارة.