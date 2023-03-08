عقوبات خطيرة.. برشلونة قد يواجه "الحلّ النهائي" بسبب أزمة نيجريرا!

النادي الكتالوني يواجه أزمة معقدة

تقرير خطير يسلط الضوء على العقوبات الممكنة على برشلونة ورئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو في حالة ثبوت اتهامات التواصل بشكل مؤثر مع نائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن القاضي إذا قبل الادعاء فإن برشلونة قد يواجه عقوبات تتراوح بين الغرامة العينية، أو الإجراء الإداري الذي قد يصل إلى الحلّ النهائي.

فيما تبدو العقوبة الأكثر احتمالًا حال قبول الادعاء من نصيب الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو والذي قد تصل مدة سجنه إلى 4 سنوات انطلاقًا من 6 أشهر كحد أدنى.

إدانة برشلونة ستكون إذا ثبت أن آليات الرقابة على العقود من هذا النوع لم تكن موجودة أو لم يتم تطبيقها بشكل صحيح وفقًا لقانون العقوبات.

عكس هذا فسيتم اعتبار مرتكب الجريمة هو الشخص الطبيعي "رئيس النادي السابق" أو أي مدير أو موظف أو مسئول أو متعاون، و إثباتها. وهذا يعني أن ارتكاب الجريمة من قبل الشخص الطبيعي (مدير أو موظف أو مسؤول أو متعاون) وأنه فعل ذلك متجاوزًا الهيئات الرقابية.