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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

عقم تهديفي! - ميلان يحقق رقم سلبي منذ 2001 بالدوري الإيطالي

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Getty Images
ميلان يسقط بهزيمة جديدة ونهاية عام غير سعيدة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل ميلان في الخروج بنتيجة إيجابية، أمام ضيفه فيورنتينا، ليتكبد الخسارة الرابعة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

وخطف الفيولا الفوز بفضل هدف فدريكيو كييزا، في الدقيقة 73، ليسقط ميلان بهدف نظيف، ويتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب.

ويعاني ميلان من العقم الهجومي في الجولات الأخيرة بالدوري الإيطالي، بتعادل سلبي أمام تورينو ثم بولونيا.

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ولم يعرف ميلان طعم الخروج بتعادلين سلبيين، منذ 2006 في الدوري الإيطالي، لتكون الخسارة قوية قبل نهاية العام والدور الأول من المسابقة.

وأصبح ميلان لأول مرة منذ نوفمبر 2001، يفشل في التسجيل 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.

وسيلتقي ميلان يوم الأربعاء المقبل مع فروزينوني ثم سبال في ختام مباريات الجولتين الـ18 والـ19 من السيري آه.

وكان ميلان قد ودع الدوري الأوروبي، بالخسارة من أولمبياكوس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليكون الخروج الأول منذ 2001 لأي مسابقة أوروبية من الدور الأول.

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