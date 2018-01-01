عقم تهديفي! - ميلان يحقق رقم سلبي منذ 2001 بالدوري الإيطالي

ميلان يسقط بهزيمة جديدة ونهاية عام غير سعيدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل ميلان في الخروج بنتيجة إيجابية، أمام ضيفه فيورنتينا، ليتكبد الخسارة الرابعة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

وخطف الفيولا الفوز بفضل هدف فدريكيو كييزا، في الدقيقة 73، ليسقط ميلان بهدف نظيف، ويتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب.

ويعاني ميلان من العقم الهجومي في الجولات الأخيرة بالدوري الإيطالي، بتعادل سلبي أمام تورينو ثم بولونيا.

ولم يعرف ميلان طعم الخروج بتعادلين سلبيين، منذ 2006 في الدوري الإيطالي، لتكون الخسارة قوية قبل نهاية العام والدور الأول من المسابقة.

خسارة جديدة من فيورنتينا.. ولا يزال الإحباط مستمرًا 😕



ميلان فشل في تسجيل أي هدف خلال 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2001. pic.twitter.com/qaap6rJTtn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

وأصبح ميلان لأول مرة منذ نوفمبر 2001، يفشل في التسجيل 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.

3 - AC Milan haven’t found the net in three consecutive Serie A games for the first time since November 2001. Lack. #MilanFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2018

وسيلتقي ميلان يوم الأربعاء المقبل مع فروزينوني ثم سبال في ختام مباريات الجولتين الـ18 والـ19 من السيري آه.

وكان ميلان قد ودع الدوري الأوروبي، بالخسارة من أولمبياكوس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليكون الخروج الأول منذ 2001 لأي مسابقة أوروبية من الدور الأول.