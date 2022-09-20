عقد من أجل كأس العالم؟ رئيس ناسيونال يؤكد اقتراب رحيل سواريز

رئيس نادي ناسيونال يكشف مدة عقد لويس سواريز مع الفريق الأوروجوياني.

أكد خوسيه فوينتيس رئيس نادي ناسيونال الأوروجوياني أن عقد لويس سواريز مع فريقه ينتهي في نوفمبر 2022.

سواريز انضم إلى ناسيونال، نادي طفولته، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ماذا قيل؟

رئيس ناسيونال تحدث في تصريحات للقناة العاشرة في أوروجواي متحدثًا عن وضع سواريز مع النادي.

وقال: "مع نهاية البطولة، لويس سواريز سيرحل عن ناسيونال، لن أخلق توقعات خاطئة".

وأضاف: "بذل لويس سواريز جهدًا كبيرًا للمجيء إلى ناسيونال، وفي كل مرة يتم سؤالي، أصر على موقفي حتى لا أخلق توقعات للمستقبل، هو سيغادر، وقد قالها أكثر من مرة".

سواريز، البالغ من العمر 35 عامًا، عاد إلى ناسيونال بعد 16 عامًا، بعد أن قضى مسيرة مذهلة في أوروبا، لعب خلالها مع أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقال سواريز أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا مع فريق طفولته: "لدي ثلاثة أطفال رائعين كان حلمهم هو رؤيتي ألعب بقميص ناسيونال".

ماذا قدم سواريز مع ناسيونال؟

عاد سواريز إلى ناسيونال في أغسطس الماضي، وقدم أداءً جيدًا بالنظر إلى تقدمه في العمر.

وتمكن سواريز من تسجيل أربعة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات خاضها بقميص ناسيونال في كافة المسابقات.

عودة لويس سواريز إلى ناسيونال كانت في الأساس من أجل البقاء في أفضل حالة بدنية، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين في قطر.