مفاجآت في عقد إعارة سيبايوس إلى أرسنال

اللاعب يقدم بداية مميزة لتجربته في لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية عن عدة مفاجآت في عقد إعارة داني سيبايوس، متوسط الميدان الإسباني، من صفوف ريال مدريد إلى أرسنال لهذا الموسم.

سيبايوس انتقل هذا الصيف من النادي الملكي إلى المدفعجية على سبيل الإعارة الجافة دون وجود شرط بأحقية الشراء النهائي.

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وذكرت "ماركا" أن اللاعب هو من اشترط أن يكون الانتقال على سبيل الإعارة الجافة لعزمه العودة مجدداً إلى مدريد وإثبات نفسه.

وأوضح التقرير أن سيبايوس أن سبباً آخراً وراء الإعارة الجافة هو أن سيبايوس لم يرغب أن يتقاضى أي من وكلائه عمولة من وراء الصفقة.

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وكان سيبايوس محط صراع من عدة أندية هذا الصيف، وأبرزها ميلان وتوتنهام، ولكنه فضل الانتقال لصفوف أرسنال.

ولعب سيبايوس أربعة لقاءات مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع هدفين لفريقه.