الدوري الإنجليزي الممتاز

عقدة أنشيلوتي وسجل المدفعجية المريع في أبرز أرقام مواجهة أرسنال وإيفرتون

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على أهم أرقام مواجهة أرسنال وإيفرتون في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

شهدت مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون التي أقيمت اليوم العديد من التغييرات في النتيجة حيث تقدم الضيوف وتعادل المدفعجية وتقدموا في النتيجة قبل أن يسجل ريشاليسون من جديد ويتقدم أوباميانج.

وبسبب التقلبات العديد ظهرت العديد من الأرقام المميزة خلال تلك المواجهة سواء لنجوم أرسنال أو نظرائهم في إيفرتون، إليكم أبرزها:

تلقى أرسنال هدفًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة للمرة الثانية فقط في تاريخه عبر الدوري الإنجليزي، حيث كانت المرة الأولى في مواجهة فولهام في أغسطس من عام 2007 عن طريق ديفيد هايلي في الثانية الـ 51.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    كازورلا يلمح إلى إمكانية عودته لأرسنال من جديد

    بات إيفرتون هو النادي الثالث الذي يتولى أنشيلوتي تدريبه ويقوم أوباميانج بالتسجيل في شباكه، بعدما سجل في باريس سان جيرمان بقميص سانت إيتيان، وبايرن ميونخ بقميص بوروسيا دورتموند.

    وأصبح اللاعب الشاب بوياكو ساكا هو أصغر من يصنع بشكل متتالي في الدوري الإنجليزي بواقع 18 عامًا و171 يومًا متخطيًا ما قام به فرانسيس جيفيرز مع إيفرتون عام 1999 عندما كان عمره 18 عامًا و 89 يومًا. 

    وعادل إيفرتون سجل جاره ليفربول بالتسجيل في أول وآخر دقيقة بالشوط الأول بعد لقاء اليوم ليكرر ما قام به الريدز في أبريل الماضي ضد هدرسفيلد.

    وبعد لقاء اليوم أصبح إيفرتون هو الفريق الوحيد في أوروبا الذي يملك لاعبين عمرهما أصغر من 23 عامًا لديهما أكثر من 10 أهداف في بطولة الدوري.

    جدير بالذكر أن أرسنال في الوقت الحالي هو الفريق الوحيد بدوريات أوروبا الكبرى الذي لم يتعرض لأي هزيمة عبر كل البطولات.

    إغلاق