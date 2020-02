عقدة أنشيلوتي وسجل المدفعجية المريع في أبرز أرقام مواجهة أرسنال وإيفرتون

شهدت مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون التي أقيمت اليوم العديد من التغييرات في النتيجة حيث تقدم الضيوف وتعادل المدفعجية وتقدموا في النتيجة قبل أن يسجل ريشاليسون من جديد ويتقدم أوباميانج.

وبسبب التقلبات العديد ظهرت العديد من الأرقام المميزة خلال تلك المواجهة سواء لنجوم أرسنال أو نظرائهم في إيفرتون، إليكم أبرزها:

تلقى أرسنال هدفًا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة للمرة الثانية فقط في تاريخه عبر الدوري الإنجليزي، حيث كانت المرة الأولى في مواجهة فولهام في أغسطس من عام 2007 عن طريق ديفيد هايلي في الثانية الـ 51.

بات إيفرتون هو النادي الثالث الذي يتولى أنشيلوتي تدريبه ويقوم أوباميانج بالتسجيل في شباكه، بعدما سجل في باريس سان جيرمان بقميص سانت إيتيان، وبايرن ميونخ بقميص بوروسيا دورتموند.

18y 171d - Aged 18 years and 171 days, Bukayo Saka is the youngest player to assist in consecutive appearances since Francis Jeffers for in April 1999 (18y 89d). Pinpoint. pic.twitter.com/nFBksVXNaS