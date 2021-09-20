عقبة صعبة للتخلص من كومان .. برشلونة مازال يدفع أخطاء الماضي

المهمة صعبة..

يبدو أن التخلص من رونالد كومان أصعب مما يبدو عليه، وقد كشفت تقارير كتالونية عن عقبة أمام برشلونة بشأن مستقبل الهولندي والعقد الذي يرتبط به مع البلاوجرانا.

كومان وقع في أغسطس 2020 على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر مع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي أُرغم على الرحيل بسبب الحملة التي خرجت ضده من الأعضاء، وطالبته بالاستقالة.

ما هي العقبة التي خرجت أمام برشلونة؟

وفقًا لما ورد عن "Esport3" فإن إدارة البرسا أثناء تعاقدها مع كومان، تم وضع بند مثير، وهو أنه سيتعين على نادي برشلونة دفع مبلغ كبير يقدر بـ 6 مليون يورو في حال عدم تجديد المدير الفني لموسم إضافي بعد انتهاء تعاقده في صيف 2022.

وأوضحت أن هذا المبلغ الذي سيحصل عليه كومان، هو نفس المبلغ الذي تم دفعه للإتحاد الهولندي من أجل الإنسحاب من تدريب الطواحين والعمل في النادي الكتالوني.

أما في حالة إقالتة، سيعوضه النادي عن الرحيل بمبلغ يتراوح بين 13 أو 14 مليون يورو، يتضمن عدم تجديد عقده للموسم الثالث بقيمة 6 ملايين يورو.

برشلونة يدفع أخطاء الماضي

جاء جوان لابورتا لمنصب رئيس نادي برشلونة في مارس الماضي، وهناك الكثير من المشاكل التي تركها بارتوميو من أهمها كان ملف تجديد عقد ليونيل ميسي، لكن بسبب الرواتب المرتفعة وقواعد الدوري الإسباني رحل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان بالمجان.

أخطاء ماضية لا يزال برشلونة يدفع ثمنها والذي كان من ضمنها هذا البند المثير لكن بحسب الصحيفة ذاتها فإن هذا البند لن يؤثر بكل تأكيد على قرار رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، والذي يقترب من إقالة المدير الفني للفريق رونالد كومان.

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