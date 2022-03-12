كشف نادي برشلونة في تقرير طبي رسمي عن إصابة اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يغيب عن الفريق الكتالوني منذ مدة.

ولم يشارك عبد الصمد في مباراة فريق الرديف اليوم أمام نادي أندورا، وسط العديد من التكهنات حول وجود إصابة للاعب أم لا.

ولذلك نشر النادي الكتالوني التقرير الطبي الذي يؤكد على وجود إصابة حقيقية للاعب المغربي، حرمته من المشاركة مع فريق الرديف في المباريات السابقة.

أعلن نادي برشلونة قبل مباراة فريق الرديف أمام أندورا ظهر اليوم عن إصابة لاعبه عبد الصمد الزلزولي بالتهاب في الوتر الرضفي.

حيث أبلغ نادي برشلونة عن الإصابة وعن انتظار الفريق للتطورات التي ستشير إلى مدة الغياب عن المباريات القادمة.

وكانت الشائعات قد ربطت غياب الجناح المغربي عن صفوف برشلونة بقصة اختياره لتمثيل المنتخب المغربي على حساب الإسباني.

حيث كان قد تم استدعاء عبد الصمد في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

وكان اللاعب قد أعلن نيته للذهاب والمشاركة مع منتخب بلاده، إلا أن النادي الكتالوني رفض ذلك لحاجته له في تلك الفترة في ظل وجود إصابات لعديد من لاعبيه آنذاك.

لكن قطع برشلونة الشك باليقين، عندما أعلن اليوم عن إصابة اللاعب المغربي، والحديث عن نوع المشكلة التي يعاني منها الزلزولي.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمباراة أوساسونا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد.

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