عطيف يقدم اعتذار لحسين عبدالغني

مشادة وقعت بين عطيف وعبدالغني في لقاء الأهلي والهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه عبدالله عطيف، لاعب الهلال السعودي اعتذاره لحسين عبدالغني قائد أهلي جدة بعد ما حدث بين الثنائي في لقاء الفريقين خلال دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد حقق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال عطيف عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه بالفعل أخطأ في حق حسين عبدالغني، لما بدر منه خلال المباراة وأنه يتقدم له بالاعتذار.

وأضاف: " تعلَّمنا في الهلال احترام جميع الأندية المنافسة، ولاعبي هذه الأندية، لذا أعترف بخطأي في حق حسين عبد الغني، الذي يتألق في الملاعب منذ أعوام، وأقدِّم له اعتذاري".

وتابع: "أكن كل احترام وتقدير لحسين حتى إن أخطأ في حقي لا أراه إلا أخًا كبيرًا، وقدوةً لنا نحن اللاعبين في الملعب".

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا من أجل تأكيد أحقيته بالصعود إلى الدور المقبل.