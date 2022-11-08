عضو شرف الهلال مدافعًا عن نفسه: حضوري مباريات الأهلي ليس شماتة!

الأمير نواف بن محمد حضر بعض مباريات الأهلي في دوري يلو وهو ما تسبب في غضب جماهير الراقي

دافع الأمير نواف بن محمد؛ عضو شرف نادي الهلال السعودي، عن نفسه أمام اتهامات جمهور الأهلي، التي رأت أن حضوره لمباريات الراقي في دوري يلو ما هو إلا شماتة في النادي الجداوي.

الراقي يشارك الموسم الجاري في دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعدما فشل في الحفاظ على مكانه في دوري المحترفين، بعد أن عصفت به الكثير من المشكلات الفنية والإدارية.

وقال عضو شرف الزعيم، خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "من يشمت ويتشمت في الأهلي لا يمكن أن يكون رياضيًا، الأهلي ترك فراغًا تنافسيًا وماليًا وجماهيريًا، وقبل ذلك هو الأهلي، وهنا أنا أتحدث عن نادٍ وليس فريقًا أو لعبة".

وأضاف: "الأهلي أحد الأضلاع المهمة في مسيرة الحركة الرياضية في المملكة، ولا ينبغي أن نصغي لمن يشمت أو يتشمت، فما حدث للأهلي ليس بالأمر السهل بقدر ما هي حالة ربما لم نستوعبها حتى الآن".

الأمير نواف بن محمد واصل: "أسفت لما سمعت من بعض الجماهير حينما قالوا (حضرت لكي أتشمت)، وهو قول مردود على أصحابه، فحضوري أعتبره واجبًا تجاه نادٍ كبير تربطني به وبرموزه علاقة تاريخية ولا أحتاج أن أبرر حضوري الذي سيتكرر متى ما سنحت لي الفرصة، وأتمنى أن يستفيد أصحاب القرار في النادي من هذا الهبوط لتصحح مساره، وهذا ليس صعبًا على رجاله المخلصين ومدرجه الوفي".

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز السادس في دوري يلو برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق سبع نقاط، لكن الأهلي متأخر بمباراة واحدة عن الفيصلي؛ صاحب الصدارة.