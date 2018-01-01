عضو شرف النصر السعودي يهادي جمهور العالمي

العالمي يحل ضيفًا على اتحاد جدة بعد غدٍ الجمعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر فهد المشيقح؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، منح هدية لجماهير العالمي قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة.

ويستعد العالمي لملاقاة العميد، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشيقح قرر التكفل بقيمة ألف تذكرة لمواجهته أمام الاتحاد، دعمًا لجماهير النادي في مساندتها للفريق.

من جانبه، ثمن مجلس الإدارة مبادرة عضو الشرف، واصفًا إياها بغير المستغربة، على أن يتولى توزيع الألف تذكرة.

تكفل عضو شرف النادي العميد فهد المشيقح بقيمة ألف تذكرة لمباراة #النصر_الاتحاد في جدة وذلك دعما منه لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق

وسيتولى مجلس الجماهير توزيع هذه التذاكر

وثمنت إدارة النادي للعميد فهد هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه #العالمي — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ15 برصيد ست نقاط.