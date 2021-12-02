عضو النصر الذهبي: سنتعاقد مع بديل أفضل من حمدالله

أكد الأمير الوليد بن بدر، العضو الذهبي بنادي النصر، على أنه يدعم قرار إدارة ناديه بفسخ التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، مشيرًا إلى أنه يثق في التعاقد مع لاعب أفضل منه.

نادي النصر أعلن مؤخرًا عن فسخ التعاقد مع حمد الله لأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي، ولكن أكدت التقارير الصحفية على أن اللاعب تعدى لفظيًا على أحد مسؤولي النادي النصراوي.

الوليد بن بدر قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "نتائج النصر هذا الموسم غير مرضية، ولكنني أشعر بالرضا عن عمل إدارة النادي، وكل عمل به أخطاء، ولكن الإيجابيات هنا أكثر من السلبيات".

وتابع: "المنتمين لنادي النصر يشعرون بالغضب في ظل معرفتهم بقوة الفريق وجودة العناصر الموجودة، وهذا ما سيثبته النادي خلال الفترة القادمة، وكلنا أمل فيهم".

العضو الذهبي للنصر واصل: "وضعنا الثقة في مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وهم أحص منا في قراراتهم بشأن تغيير المدرب أو غيره، وهدفهم أن يكون النصر في أفضل حالاته، وأثق في ذلك بوجود الرمز والداعم الأمير خالد بن فهد".

وتحول الأمير الوليد بن بدر للحديث عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، حيث قال: "بالتأكيد حمد الله لاعب كبير وأفاد النصر، ولكن هناك بعض الأمور التي لا يعلمها الكثيرون، وقد تكون متداولة بين جماهير النصر، خاصة بين المقربينمن الأحداث".

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وأردف: "لا ننكر أن حمد الله في العام الماضي ونصف الموسم الحالي لم يكن بالجودة الفنية التي يطمح لها النصر، بالإضافة إلى أن هناك مواقف وجدت إدارة النصر من خلالها أنها لم تكن جيدة معه، ولكن النصر سيبقى ككيان سواء بوجود حمد الله أو غيره".

واستطرد قائلًا: "حمد الله لاعب كبير ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة، وندعم الإدارة ونقف معها في قرار الاستغناء عنه، وبوجود الرمز والداعم متأكدون بأن البديل القادم لحمد الله سيكون أفضل".

في لقاء خاص مع #كورة..

الأمير الوليد بن بدر: نتائج النصر هذا الموسم غير مرضية؛ لكن عمل الإدارة مرضي جدا، والإيجابيات بالفريق أكثر من السلبيات، وندعم الإدارة في قرار الاستغناء عن #حمدالله#كورة_روتانا #النصر pic.twitter.com/rNoqeA6RGz — برنامج كورة (@korarotana) December 1, 2021

واختتم الوليد بن بدر تصريحاته قائلًا: "هدف النصر هو الدوري هذا الموسم، ودوري أبطال آسيا لم يكن الهدف الرئيسي، فالبطولة القارية تحتاج لعمل كبير، ومستوانا أمام الهلال بنصف النهائي كان مبهرًا، والعديد من المباريات كنا الأفضل ولكن النتائج لم تخدمنا".