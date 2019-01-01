عضو العين يجيب - هل يعود حسين الشحات ويتعاقد مع سالم الدوسري؟

حقيقة عرض مهند علي وعبد الرحمن مزيان، بجانب عدم التحديد لعامر ومحمد عبد الرحمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجاب محمد عبيد "حماد"؛ عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، على عدد من التساؤلات التي طُرحت في الشارع العيناوي، خاصة في ظل حالة التراجع الكبير التي يعيشها الفريق.

الزعيم يعيش حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها الإطاحة به من دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

ويستعد مجلس العين للتجهيز للميركاتو الصيفي المقبل، بجانب التجديد لعدد من لاعبي الفريق، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.

رسميًا - العين يجدد عقد شيوتاني حتى 2021

حماد بدأ تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، بتوضيح موقف من دخلوا فترة الستة أشهر الأخيرة في عقدهم، بجانب ما تردد عن عدم تجديد عقد الثنائي عامر ومحمد عبد الرحمن: "معظم اللاعبين مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، بيد أن هناك من طالب بمساحة للتفكير.

"عامر عبدالرحمن على سبيل المثال لديه ظروفًا خاصة، ونسعى إلى استمراره والتمسك به لأنه أحد الأوراق المهمة كما أنه نوعية اللاعبين الذين يتطلع أي مدرب إلى ضمه لقائمة خيارته، ولكن في عالم الاحتراف تبقى الرغبة مهمة جدًا في تحديد اتجاه لاعب كرة القدم إلى جانب التوافق ما بين الأطراف المعنية في المصالح، وذلك إن كان الطرف المعني بالتفاوض مدربًا أو لاعبًا وإن لم يحدث توافق فإن العين على مر تاريخه لن يتوقف بالتأكيد على لاعب أو مدرب، وبقية اللاعبين مستمرون إن شاء الله، وإعلان التعاقد مع شيوتاني هو البداية".

العديد من التقارير أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود مفاوضات قوية لعودة المصري حسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري الحالي، للبنفسجي من جديد، بالإضافة إلى الاقتراب من ضم سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، فماذا قال عضو مجلس الإدارة حول ذلك؟

"حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلًا من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي، والمؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، وحاليًا النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب.

"أما سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فرديًا ولا إداريًا، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائمًا هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات، اتساقًا مع استراتيجية النادي وسيتم عرضه على المدرب بالإضافة إلى الأسماء المطروحة وسيتم الاختيار وفقًا للاحتياجات".

واختتم حماد بتوضيح حقيقة العروض المقدمة للثنائي الجزائري عبد الرحمن مزيان؛ لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، والعراقي مهند علي؛ لاعب الشرطة العراقي: "بعض ما يتم تداوله على المنصات الإعلامية صحيح، بيد أن النادي حاليًا يمتلك عقود عدد من اللاعبين الأجانب والبعض عقودهم منتهية وهناك عدة أسماء مطروحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، ولكن كما ذكرت لكم أن النادي يعتمد سياسة عدم الاستعجال حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بالقرار الخاص بالمدرب".

يذكر أن سوء الأوضاع في العين بدأ منذ رحيل مدربه السابق الكرواتي زوران ماميتش، وتولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو المسؤولية الفنية خلفًا له.

وفشل الزعيم في تحقيق الفوز في آخر ثماني مباريات له في مختلف البطولات، حيث يعود آخر انتصار له لـ30 مارس الماضي.