عضو الاتحاد الأرجنتيني: حتى كرويف وجوارديولا كانا ليفشلا مع المنتخب الحالي

معاناة التانجو تتواصل في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح سيزار مينوتي، أسطورة التدريب الأرجنتينية والمستشار في الاتحاد الأرجنتيني، أسباب تراجع المنتخب في الآونة الأخيرة.

الأرجنتين تملك نقطة وحيدة بعد مباراتين في كوبا أمريكا بعد الخسارة من كولومبيا والتعادل مع باراجواي، وتواجه شبح الخروج المبكر.

وقال مينوتي في حوار مع "دياريو": "حتى لو تواجد كرويف أو جوارديولا الآن لن يتغير الأمر، الوضع الحالي يشرح تعقيد الموقف".

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مسيرة لن تنسى للمهاجم الذهبي توريس في ملاعب كرة القدم♥🌟

(🖌🎨: @omomani ) pic.twitter.com/2O21k0S2fM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

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وأضاف: "سكالوني يجب تقييمه يوماً بعد يوم، هذا الفريق بلا خطة أو نظام، يجب أن نرى تطور، للأسف لا يوجد نية لتكوين منتخب متحد".

وواصل بطل العالم 1978: "يجب أن يكون هناك نقد بناء، عندما وصلت للاتحاد وجدت الرئيس فقط بلا معارضة، هناك من ينتظر سقوط الفريق لمصالحه".

وتلعب الأرجنتين مساء الأحد أمام قطر في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية بكوبا أمريكا.