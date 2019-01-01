عضو الاتحاد المصري: أزمة الأهلي مع السعيد لا تخصنا وهذه حقيقة إقامة السوبر قبل أفريقيا

الأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد عبد الله السعيد أمام اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد مجاهد؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية ليست مختصة في النظر في شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، مطالبًا مسؤولي القلعة الحمراء باللجوء للاتحاد الدولي "فيفا".

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى أمام اتحاد الكرة بعد انتقال اللاعب لبيراميدز دون حصوله على حقوقه المادية وفقًا للعقد المبرم بين النادي والسعيد وأهلي جدة، حيث اشترط مسؤولو القلعة الحمراء على النادي السعودي أنه في حال انتقال اللاعب لأي نادي في مصر، يحصل الأحمر على 2 مليون دولار، وهو ما لم يحدث.

مجلس القلعة الحمراء أصدر بيانًا منذ أيام يؤكد خلاله أنه لم يتلق أي رد من اتحاد الكرة على شكواه، لأسباب غير مفهومة. (طالع التفاصيل)

وأوضح مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090": "طالما هناك طرف خارجي، فلابد أن يفصل بها الاتحاد الدولي، بجانب أن العقد الثلاثي بين الأهلي والسعيد وأهلي جدة، تقول أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم اللجوء للاتحاد الدولي، هذا بند واضح في العقد المرسل من الأهلي، إذا أرادوا فعل ذلك فعليهم تجهيز شكوتهم ليقدمها اتحاد الكرة.

"حتى لو لم يكن هذا البند موجود في العقد، فالاتحاد المصري كذلك ليس منوطًا بالنظر في هذه الشكوى، لأن الأهلي السعودي ليس تحت تصرفنا، ونحن جاهزون في أي وقت لإرسال شكوى الأهلي للفيفا".

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وانتقل عضو الاتحاد المصري للحديث عما تردد عن إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، كاختبار قبل البطولة، حيث أضاف: "جميعها اجتهادات، هناك مباريات تقام كاختبارات لملاعب البطولة، لكن ليس شرطًا أن تكون مباريات كبيرة أو رسمية، لكن تأجيل الموعد والحديث عن كيفية إنهاء الدوري هو ما تسبب في تردد هذه الأنباء.

"قرار السوبر ليس قرار اتحاد الكرة بمفرده بل كذلك هناك جوانب أمنية وشركة راعية، والأمن هو من سيحدد ما إذا كان إقامة السوبر قبل البطولة مجازفة أم يمكن أن نختبر الملاعب عن طريق هذه المباراة، كل هذا محل دراسة".

يذكر أن مصر فازت باستضافة البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخها، بعد اكتساحها لجنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد للأخيرة.