عصر بوتشيتينو انتهى.. جالتييه يحدد حارس باريس سان جيرمان الأساسي ولا مداورة!

اتبع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو سياسة في باريس سان جيرمان يبدو أن جالتييه سيأتي ليغيرها

كان ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لباريس سان جيرمان يعتمد سياسة المداورة في حراسة المرمى بين جيانلويجي دوناروما وكيلور نافاس، ولكن يبدو أن هذا سينتهي بوضوح مع المدرب الجديد كريستوف جالتييه.

فوفقًا لمعلومات أفادت بها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للفريق، والمدرب كريستوف جالتييه ذاته، أخطرا الإيطالي دوناروما أنه سيكون الحارس الأساسي بشكل واضح بدءًا من الموسم المقبل.

جالتييه البالغ من العمر 25 عامًا، والذي تم تقديمه قبل أيام في بارك دو برانس، قال في المؤتمر الصحفي إنه يفضل عادة الاعتماد على حارس أساسي بشكل واضح في كل المنافسات، ووجود حارس آخر احتياطي.

صيفة الحديث توضح أن دوناروما سيكون الحارس الأساسي مع غموض في مستقبل كيلور نافاس.

يؤمن كل من كامبوس وجالتييه أن دوناروما يحتاج للتحسن، خريج أكاديمية ميلان يرتكب الأخطاء الساذجة وخصوصًا في المواقف الكبرى، وقد رأى الجميع كيف كان السبب في تحويل دفة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الموسم الماضي 360 درجة بخطأ كارثي أمام كريم بنزيما!.

رغم ذلك فإن دوناروما هو الخيار الأول لأنه صغير السن (23 عامًا) ويتحلى بموهبة كبيرة، بينما لا يريد جالتييه في نفس الوقت رحيل نافاس الذي يملك أهمية كبيرة في غرفة خلع الملابس، لكن باريس سان جيرمان ينتظر نحو 10 ملايين يورو إذاا أصر الكوستاريكي على مغادرة النادي.

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