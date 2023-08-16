الدولي الإنجليزي يقدم أداء جيدًا مع الملكي

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن لاعبي بوروسيا دورتموند كانوا سعداء ولا يزالون برحيل جود بيلينجهام إلى ريال مدريد.

الأمور ليس لها علاقة بفرص في الملعب أو ما إلى ذلك، بل إن كلها لها علاقة بسلوكيات اللاعب في المستطيل الأخضر وخارجه.

وفقًا لصحيفة "بيلد" فقد كان الدولي الإنجليزي يريد دائمًا أن يبقى هو داخل دائرة الضوء وينصب التركيز عليه، ما أثار حفيظة زملائه في العديد من المواقف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أنه خلال فترته مع دورتموند كان مستاء من وجود الضوء على إرلينج هالاند أكثر من غيره، بل كان يبتز بعض المشجعين لإظهار حماسهم له أكثر من النرويجي.

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الحالة المزاجية المتقلبة وسوء معاملة زملائه أيضًا كان من أهم الأشياء التي دفعتهم للسعادة بتلك الخطوة التي اتخذها بيلينجهام في مسيرته.