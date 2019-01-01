عصام الحضري يعلن اقترابه من الانضمام لفريق النجوم

حارس منتخب مصر السابق، يقترب من تجربة جديدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من الانضمام لصفوف فريق النجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عصام الحضري كان قد انضم لصفوف فريق الإسماعيلي مع بداية الموسم، ولكن حدثت أزمة بين الطرفين وتم فسخ التعاقد بينهما.

الحضري كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن اقتراب انتقاله للنجوم، حيث جاء فيها:

"في انتظار الجلسة الخاصة مساء غد مع رئيس نادي النجوم لإنهاء جميع الامور لإتمام التعاقد".

في انتظار الجلسة الخاصةمساء غد مع رئيس نادي النجوم لانهاء جميع الامور لاتمام التعاقد 🙏 — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 27, 2019

وكان الحضري قد أعلن مع بداية الموسم، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر، مفضلًا الاستمرار في الملاعب مع الأندية.

الحارس صاحب الـ46 عامًا لعب للعديد من الأندية، أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري واحترف في الهلال السوداني وسيون السويسري والتعاون السعودي.