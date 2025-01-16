"كلما قال لا زاد العرض المالي" .. إعلامي يسخر من أسطورة الكرة المصرية بسبب محمد صلاح!

صفقة صلاح تسبب في السخرية من أسطورة مصر

سخر الإعلامي عدنان جستنيه من أحد أساطير كرة القدم المصرية، بسبب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

وانتشرت أخبارًا قوية خلال الساعات الماضية، تؤكد على أن الهلال يستهدف ضم محمد صلاح، حيث يتفاوض حاليًا مع ناديه ليفربول للحصول على خدماته.

وخلال حديثه عبر قناة "أبو ظبي" الإماراتية، قال عصام الحضري أسطورة الكرة المصرية: "أعتقد أن محمد صلاح لن ينتقل إلى الدوري السعودي، بل سيكون هدفه الاستمرار في أوروبا، وسينتقل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان".

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وعلق جستنيه على تصريحات الحضري ساخرًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أنه كل ما قال لا للعرض السعودي يزداد العرض المادي أكثر فأكثر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ناس تعرف تفكر صح، كلما قال لا وشاف نفسه يزيد العرض المادي أكثر فأكثر".