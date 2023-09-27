"عشق الهلال" يُسقط طفلًا ضحية لـ"تنمر" إعلامي .. ومطالب بمحاسبته!

الطفل حضر عاشقًا لمواجهة الهلال والجبلين في كأس الملك، لكنه خرج من المباراة ضحية للتنمر والسخرية

يظهر الوجه القبيح لكرة القدم عندما تقتحمها أمور التنمر والعنصرية وما شابه من تصرفات بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، وهو ما أحدث مع أحد الأطفال الهلاليين خلال الساعات الماضية.

الزعيم كان قد حقق الفوز أول أمس الإثنين، أمام الجبلين بهدف نظيف، ليصعد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال المباراة، رفع أحد الأطفال في المدرجات لافتة، كتب عليها: :أنا مش بني آدم، أنا هلالي"، ليستلمه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي متنمرًا عليه..

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الطريقي نشر صورة الطفل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقًا: "الأطفال خيالهم خصب، وبعض الأطفال يعتقد أنه من كوكب آخر. وهذا حسنٌ،، وعلينا ألا نقمع خيالهم، فهم مع الوقت سيعون الواقع. متى يصبح الأمر خطير وعليك أن تتدخل، لو كتب طفلك: "أنا مو بني ادم، انا مكينة"".

تعليق الإعلامي الرياضي أثار غضب الجماهير، التي أطلق وسم بعنوان "الطريقي_يتنمر_على_طفل"، مطالبين وزارة الإعلام للتدخل لمحاسبته على تصرفه.

أحد الغاضبين كتب: "رسالة إلى وزير الإعلام هل كلمة ماكينة تتحسب كلمة من ضمن النقد الرياضي او انها مفرده بذيئه وهل سيحاسب هذا الشخص الذي يسود التعصب والميول عليه قبل قلمه وتغريدته المسيئه"، وعلق آخر: "لازم تدخل وزارة الإعلام لكبح جماح المتعصبين المنفلتين، حتى حماية الأطفال مفروض تتدخل"، قبل أن يضيف ثالث: "(متى يصبح الأمر خطير و عليك أن تتدخل ، لو كتب طفلك : " أنا مو بني ادم ، انا مكينة ") مقتبس نصًّا من التغريدة الأستاذ . صالح الطريقي، معالي الوزير قرأ ابني هذه التغريدة .. و جاء يسألني عن مفهوم العبارة التي بين الأقواس .. ولم أستطع إجابته لقبح ما يحتمله استخدام معناها ... أنت و صالح نفسه و أنا لانرضى أن تطلق مثل هذه العبارة على أطفالنا .. و لا أعلم أن أحدًا استخدمها في كتب الأدب و لم ترد في أي قاموس مسقطة على الإنسان حتى في المجالس العامة لا تذكر لأنها تعد من العبارات التي لها إيحاءات قبيحة .. و هي لغة " شارع " لا يتداولها إلا السيؤون بكناية قبيحة المعنى و إن كانت ظاهر الكلمات بريئة لكن إدراجها بهذا النسق و إلصاقها بطفل يجعلنا ندرك أن باطنها سوقي و ممجوج في عرفنا الاجتماعي . الأستاذ ..صالح الطريقي أحترمه كشخص و أقدره كزميل في لإعلام، لكنه أساء إساءة بالغة ليس لها أي مبرر، وتجاوز بهذه العبارة حدود مهنية و أخلاقيات وإنسانية الإعلام و ليس له أي صلة بالرياضة".

يذكر أنه من المقرر أن يتعرف الهلال اليوم الأربعاء، على خصمه في دور الـ16 من كأس الملك، إذ تُجرى القرعة في تمام الساعة الحادية عشر و45 دقيقة مساءً، بتوقيت الرياض.