عسيري يساند المولد في أزمة المنشطات

أزمة كبيرة لفهد المولد لاعب اتحاد جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ساند عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة، زميله فهد المولد لاعب الاتحاد بعد ما تردد حول إيقافه بسبب تعاطيه المنشطات مؤخرًا.

وأكد اتحاد جدة صباح اليوم، أنه تلقى خطاب رسمي من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، لتعاطي فهد المولد مادة محظورة.

وأكد عسيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يقف بجانب المولد في أزمته حتى نهايتها.

وقال عسيري عبر حسابه الشخصي: " ياصديقي إن كانو معك فأنا معك ، وإن ذهبوا فأنا معك ، وإن ذهبت فأسبقى انتظرك لأكون معك".

ياصديقي إن كانو معك فأنا معك ، وإن ذهبوا فأنا معك ، وإن ذهبت فأسبقى انتظرك لأكون معك . pic.twitter.com/ROs0TI70qr — عبدالفتاح عسيري (@AAsiri45) May 9, 2019

وقد يتعرض فهد المولد للإيقاف لمدة عامًا كاملًا، في حالة ثبوت تعاطيه المادة المحظورة عن قصد وفي حالة فتح العينة الثانية وثبوت تعاطيه ستكون الفترة أطول.

ويعد المولد من أبرز اللاعبين السعوديين في الفترة الأخيرة، ومن أهم اللاعبين في المنتخب السعودي حيث ساهم بشكل كبير في صعود الأخضر لكأس العالم في روسيا 2018.

🔴 محمد النني @ElNennY إلى نهائي الدوري الأوروبي 🔝 pic.twitter.com/GXEGR0B0LL — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019