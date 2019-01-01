عسيري يتحدث عن فوز الأهلي في ديربي جدة

عسيري سجل الهدف الأول في ديربي جدة

تحدث عبدالفتاح عسيري، لاعب أهلي جدة السعودي، عن الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري.

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على جاره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح عسيري في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز بديربي مدينة جدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال عسيري في تصريحات تلفزيونية: "لعبنا على الأطراف بتعليمات من المدرب جروس، لأنه يعرف أن الاتحاد كان سيغلق الأطراف".

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وأضاف: "توقع جروس بطريقة لعب الاتحاد في المباراة هو من سهل علينا المهمة وخطف الثلاث نقاط أمام الأهلي في لقاء اليوم".

وحقق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي الفوز الأول في ولايته الثالثة مع الراقي أمام الاتحاد في ديربي جدة.