فيفا يسلط الضوء على إنجاز المصري "بهادر"

عز الدين بهادر على موعد مع الدخول في موسوعة جينيس

خطف اللاعب المصري عز الدين بهادر أنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما خطف أنظار العالم بأكمله، بعدما أصبح أكبر لاعب في تاريخ العالم يسجل هدفًا في مباراة رسمية.

صاحب الـ75 عامًا شارك في السابع من مارس الجاري في مباراة فريقه 6 أكتوبر أمام جينياس بالدوري المصري للدرجة الثالثة، مسجلًا هدفًا كسر به الرقم القياسي المسجل باسم إسحاق حايك "74 عامًا"؛حارس مرمى نادي إروني الصهيوني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

75 عامًا - الدوري المصري يسجل أكبر محترف في العالم

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وكتب فيفا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المصري عز الدين بهادر لعب مباراته الأولى وسجل أول أهدافه مع فريقه 6 أكتوبر الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة وأصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية بعُمر 75 سنة".

وأضاف: "بهادر أمام فرصة تسجيل إسمه رسمياً في موسوعة جينيس كأكبر لاعب في العالم عندما يخوض مباراته القادمة يوم 21 مارس".

🇪🇬 المصري عز الدين بهادر لعب مباراته الأولى وسجل أول أهدافه مع فريقه 6 أكتوبر الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة وأصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية بعُمر 75 سنة.

بهادر أمام فرصة تسجيل إسمه رسمياً في موسوعة جينيس كأكبر لاعب في العالم عندما يخوض مباراته القادمة يوم 21 مارس. https://t.co/B1RwILjqlv — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 10, 2020

وتشترط "جينيس" مشاركة بهادر في مباراتين رسميتين كاملتين مع أحد الأندية المسجلة رسميًا في اتحاد الكرة حتى يتسنى له دخول الموسوعة، إذ مندوبي "جينيس" بحضور المباراة الثانية لتقييم أداء بهادر قبل تسجيله.