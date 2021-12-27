عزيزي ماجد النفيعي .. أين الأهلي؟ أعده لنا من فضلك

سأتكلم اليوم بلسان مشجع أهلاوي حزين وقلبه منفطر على وضعية فريقه، سأتكلم وسأخرج كل ما بداخل أي مشجع يعشق كيان اسمه النادي الأهلي، وهو النادي الذي يعشقه الملايين، والذي طالما ما كان مصدرًا للسعادة، وأصبح الآن مصدرًا للحزن والاكتئاب بسبب وضعيته تحت إدارة الأستاذ ماجد النفيعي!

منذ أن تولى ماجد النفيعي رئاسة الأهلي، وتحمله المسؤولية كاملة، الجميع توسم فيه خيرًا، وبالفعل كانت البداية رائعة باستقطاب لاعبين مميزين للغاية، وعدم البُخل بأي جهد بهدف إعادة الراقي إلى منصات التتويج التي افتقدها خلال السنوات الماضية.

وقتها بدأت جماهير الأهلي بالتفاؤل، وبعد أن تم التفاوض مع مدربين كثر، وقع الاختيار على الألباني بينسيك هاسي ليدرب الفريق، وبالرغم من التشكيك فيه إلا أن الجميع قام بدعمه، والهدف كان واحدًا وهو مصلحة الكيان الأهلاوي.

بداية مخيبة ونتائج سيئة حققها الأهلي مع هذا المدرب الألباني، وقتها تعالت الأصوات بضرورة رحيله، ولكن إدارة الأهلي اختارت الاستقرار، وقتها قولنا أنها خطوة جيدة، وبالفعل آتت بثمارها وحقق الفريق سلسلة نتائج طيبة.

ومنذ الخسارة في ديربي الرياض على يد الغريم الاتحاد، لم يحقق الأهلي أي فوز، حيث لعب 5 مباريات، خسر في 3 وتعادل في 2، في سلسلة سلبية أخرى!

الآن الأهلي يعاني وبدأ في الدخول بدوامة الصراع على الهبوط، بعد أن ارتفعت طموحاتنا بأن الفريق لن يقل عن المربع الذهبي هذا الموسم، وتفاجئنا بأن اللاعبين المحترفين لن يستطيعوا تقديم ما يريده الفريق، باستثناء المقدوني أزجيان أليوسكي.

أقول للأستاذ ماجد النفيعي، نريد أن تعيد لنا النادي الأهلي، الفريق الذي عشقناه ونريد أن نراه على منصات التتويج، ولا نريد أن نراه يصارع الهبوط، افعل أي شيء المهم نرى نتائج إيجابية.

الرائد يفوز على الأهلي ويضعه في موقف محرج بصراع الهبوط

لن نثور عليك ولن نطالبك الرحيل، ولكن أعيد لنا ولو جزء من أمجاد هذا النادي العظيم، الأهلي لا يستحق هذه المكانة التي وصل لها، هل ترى أنه يستحق الصراع من أجل البقاء بدوري المحترفين؟ هل هذا ما كنت تطمح له قبل بداية الموسم؟

هاسي يبدو عليه لن يستطيع أن يحقق طموحاتنا، فلماذا الإصرار على استمراره؟ عدد كبير من اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الراقي، لماذا يستمرون معه؟.

نحن نثق بك، ونعلم جيدًا أنك تعشق الأهلي مثلنا تمامًا، ولكن ننتظر منك ثورة كبيرة داخل النادي، ثورة تطيح بكل من سولت له نفسه بأن يضر باسم وكيان وقلعة النادي الأهلي، وجلب من سيكون لديه الرغبة لتحقيق إنجاز يذكره التاريخ.

لن نهاجمك وسندعمك في أي قرار، لأن الأهم بالنسبة لنا هو عودة النادي الأهلي لمكانته الطبيعية، والمنافسة والتتويج بكل الألقاب.