عرض مغري للقرني .. والاتحاد يتخذ قراره النهائي

تعرف على موقف فواز القرني من الاستمرار مع الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن فواز القرني حارس مرمى الاتحاد، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن القرني يحظى بمتابعة واهتمام من أكثر من نادي خلال الفترة الماضية، للتعاقد معه بداية من الموسم القادم.

ما هي تفاصيل العرض المقدم لفواز القرني؟

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن فواز القرني تلقى عرضًا من نادي عاصمي، قد يتضمن التنازل عن لاعب محلي أو لاعبين، سبق لأحدهما وأن لعب للمنتخب السعودي.

الصحيفة أضافت أن إدارة الاتحاد تدرس العرض بشكل جدي، حيث لا تمانع الإدارة في رحيله على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولكن بشرط تجديد عقده مع النادي.

ما هو موقف إدارة نادي الاتحاد من رحيل القرني؟

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن رغبة إدارة الاتحاد أصبحت جادة في تجديد عقدي الثنائي فواز القرني وسعود عبد الحميد، قبل دخولهما الفترة الحرة.

إدارة الاتحاد تريد الإبقاء على الأسماء البارزة في صفوف الفريق، باعتبارها من أولويات العمل الإداري بالنادي، ولذلك تدرس الإدارة بجدية تجديد عقد الثنائي.

ماذا قال القرني عن موقفه مع الاتحاد؟

وكان القرني قد خرج بتصريحات صحفية، بأنه يريد المشاركة بشكل أساسي، ولكن وجود حارس بحجم البرازيلي مارسيلو جروهي مع الاتحاد، ستكون أمر مشاركته صعب للغاية.

وطالب القرني الرحيل عن الاتحاد في حالة عدم مشاركته، من أجل العودة مجددًا لصفوف المنتخب السعودي، الذي استبعد منه لعدم المشاركة بشكل أساسي مع الاتحاد.

القرني أشار إلى أن رحيله قد يكون بعد نهاية عقده مع نادي الاتحاد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير 2022.

ما هي الفرق التي ترغب في التعاقد مع فواز القرني؟

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن فواز القرني تلقى عرضًا من نادي النصر الذي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى، ليكون بدلًا من الأسترالي برادلي جونز الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

كما أن هناك أندية أخرى تريد التعاقد مع القرني، على رأسها ناديي الهلال والشباب، وسط ترقب لموقف اللاعب من الاستمرار مع الاتحاد.

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