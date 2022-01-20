عرض مضحك ؟ وكيل صلاح يشعل التكهنات بصورة عن مستقبله !

قام رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، بإشعال التكهنات حول مستقبله، برسالة غامضة عبر موقع "تويتر".

صلاح لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده الذي ينتهي مع الريدز في 2023، وسط تكهنات حول وجود اختلافات بخصوص الراتب.

وقرر وكيل أعمال صاحب الـ29 سنة، لنشر صورة مثيرة للجدل، ليترك الخيال أمام الجماهير لقراءة ما بين السطور.

ما الذي نشره وكيل صلاح؟

وكان رامي عباس قد شارك في العديد من المناقشات مع إدارة ليفربول حول تجديد عقد صلاح، دون التوصل لأي اتفاق يناسب جميع الأطراف.

ولذلك قرر نشرة صورة تجمعه بالدولي المصري، جعلت البعض يفسرها بأكثر من طريقة مختلفة.

ومن الواضح أن الصورة المنشورة قديمة، حيث تم التقاطها خلال تواجد صلاح في تحويل ليفربول لشركته الراعية.

وظهر عباس واقفًا في غرفة بنفس الغرفة مع صلاح الذي كان يضحك بشكل واضح.

وجاء التفسير الأكثر تداولًا بين الجماهير، هو سخرية وكيل صلاح من العروض المضحكة من إدارة الريدز لتجديد عقده لفترة أطول.

هل يبقى صلاح مع ليفربول؟

الكرة الآن تبدو في ملعب النادي الإنجليزي، بالرضوخ لمطالب صلاح المالية من أجل الاستمرار في أنفيلد.

المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، حيث يمكن التوصل لحل وسط يرضي الطرفين، خاصة وأن اللاعب كشف عن تفضيله البقاء بالنادي.

وتأتي العقبة الوحيدة في عدم تلبية مطالب صلاح بأكملها، هي عدم رغبة المدرب يورجن كلوب وإدارة النادي في الإخلال بسقف الرواتب داخل الفريق وحدوث فجوة بين راتب صلاح وباقي اللاعبين.

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