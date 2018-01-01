عرض كوري جنوبي ينافس الأهلي وأندية الخليج على نجم الرجاء

جناح النسور على رادار عدد من الأندية بعد مشواره الرائع في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحظى عبد الإله الحافيظي؛ جناح أيسر الرجاء المغربي، خلال الفترة الحالية، باهتمام عدد من الفرق، سعيًا وراء الظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتألق صاحب الـ26 عامًا مع الأخضر في الكونفدرالية الأفريقية، وقاده للحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه، على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

ووفقًا لموقع "الجريدة 24" المغربي فإن مصدر مطلع أكدت أن فريق كوري جنوبي قدم عرضًا للحافيظي، وفي انتظار أن يدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة الرجاء، للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح الموقع أن الأهلي المصري وعدد من أندية الخليج قدمت عروضًا لنجم الرجاء إلا أن مجلس إدارة النادي ينتظر عرضًا يلبي متطلباته.

يذكر أن الحافيظي شارك مع الرجاء منذ تصعيده إلى الفريق الأول في 2011 بـ138 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع مثلهم.

وحصل معه على ثلاث بطولات؛ الدوري المغربي موسم 2012-2013، وكأس العرش 2011-2012، والكونفدرالية 2018.