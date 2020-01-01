عرض غير مُقنع من ليفربول لضم كوليبالي

نابولي يطلب الحصول على 100 مليون يورو

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، محاولاته من أجل التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، طمحاً في تدعيم خط دفاع الفريق للموسم القادم.

يورجن كلوب يبحث عن شريك للهولندي فيرجيل فان دايك في دفاع الريدز، ويعتبر الدولي السنغالي هو اللاعب الأنسب لهذه المهمة.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن ليفربول تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المزيد من الفرق

وهو ما يرفضه نابولي بشكل كبير، حيث يريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل التخلي عن كوليبالي، والذي يعتبر من أبرز المدافعين في أوروبا الفترة الأخيرة.

ليفربول يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لضم كوليبالي، لكن الأمور تسير في صالحه بشكل كبير بسبب إصرار كلوب على إتمام الصفقة.

الأزمة الأكبر للريدز تأتي في ابتعاد العرض المُقدم بشكل كبير عن مطالب نابولي، حيث يحتاج النادي الإنجليزي لرفع عرضه قليلاً لإقناع النادي الإيطالي بالمفاوضات.

صورة وفيديو .. تورينو يتسبب في أزمة عنصرية جديدة في إيطاليا

ميسي يتفق على تجديد تعاقده مع برشلونة بشروط استثنائية

يذكر أن كوليبالي البالغ من العمر 29 سنة، احتفل مؤخراً بتحقيق لقب كأس إيطاليا مع نابولي، بعد الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية بركلات الترجيح.