عرض ضخم .. ليفربول يُحاول كل شيء ليجمع صلاح وأمرابط!

أمرابط على رأس اهتمامات ليفربول!

يقترب نادي ليفربول من تدعيم صفوفه، خاصة خط الوسط الذي يؤرق النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة، بعد استهداف سفيان أمرابط نجم فيورنتينا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع"كورييري فيورنتينا" الإيطالي، سفيان أمرابط قريب للغاية من الانتقال إلى ليفربول، حيث ينوى الريدز إغراء النادي الإيطالي بعرض مالي ضخم.

أمرابط أحد نجوم المونديال، ولعب دورًا رئيسيًا في مسيرة المغرب إلى نصف نهائي البطولة بسلسلة من العروض الرائعة، وقد وضعه ذلك على الساحة العالمية وهناك سباق متزايد للحصول على خدماته، حيث يسعى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا على ضمه.

ليفربول هو أحد الأندية الذين تم ربطهم بالنجم المغربي، حيث يحرص يورجن كلوب على تحسين خط وسط الريدز، بعد أن اعترف في أواخر الصيف أنه كان من الخطأ عدم ضم لاعب في هذا المركز.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن أحد المصادر القريبة من اللاعب، أكدت أن ليفربول يجهز عرضًا من أجل ضم أمرابط مقابل 40 مليون يورو.