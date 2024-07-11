ثورة دي لورينتس لا تهم ناصر الخليفي .. باريس يقدم عرضًا ضخمًا لخطف ثنائي نابولي!

باريس سان جيرمان يبحث عن خليفة مبابي في نابولي...

تواصل إدارة باريس سان جيرمان، البحث عن خليفة للاعب الفريق السابق كيليان مبابي، الذي رحل عن الفريق الفرنسي مطلع الشهر الماضي، وانضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان، يستهدف التعاقد مع ثنائي نابولي، خفيتشا كفاراتسخيليا، وفيكتور اوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، إلى أن إدارة باريس، مستعدة لدفع 200 مليون يورو، للتعاقد مع ثنائي نابولي، ولكن من المتوقع أن ترفض إدارة فريق الجنوب الإيطالي، التخلي عن نجمها الجورجي خلال الفترة الحالية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع مختلف بالنسبة للمهاجم النيجيري أوسيمين، الذي لديه شرط جزائي في عقده قيمته 130 مليون يورو، ولكن إدارة نابولي، قد توافق على رحيل اللاعب بمبلغ أقل من هذا.

وكان وكيل أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا، قد خرج في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، مؤكدًا أن إدارة نابولي، ترفض رحيل اللاعب الجورجي، وستعرض عليه تجديد عقده قريبًا.

ويأتي إصرار باريس على ضم كفارا رغم هجوم رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس السابق على ناصر الخليفي؛ رئيس النادي الباريسي، من وراء مفاوضاته مع اللاعب.