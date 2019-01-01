عرض سعودي ينافس الزمالك على ضم أحمد علي

أحمد علي يتلقى أكثر من عرض خليجي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك عرض سعودي لأحمد علي مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر، لضمه خلال الصيف.

وقدم أحمد علي مستوى مميز في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر ترتيب الهدافين البطولة برصيد 17 هدفًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن هناك فريق سعودي يرغب في ضم أحمد علي من الدوري السعودي بقيمة مالية ضخمة.

وأشارت التقارير أن العرض المقدم لنادي المقاولون العرب قد بلغ ما يقرب من مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري.

وينافس النادي السعودي أكثر من عرض عربي من الإمارات، ولكن سيتم حسم مصيره عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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ويتواجد أحمد علي ضمن قائمة منتخب مصر، التي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستنطلق في الشهر الجاري.