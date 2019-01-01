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عرض سعودي للتعاقد مع المغربي محمود بنحليب

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يفكر النادي في شراء عقده بصفة كلية في حال وافق نادي الرجاء على ذلك

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف أحدى الصحف المغربية بحسب مصادرها عن امتلاك اللاعب محمود بنحليب مهاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي.

صحيفة "البطولة" أشارت بحسب مصادرها إلى أن إدارة أحدى أندية الدوري السعودي "دون تسمية النادي" معجبة بمهارات اللاعب بنحليب، ويفكر النادي في شراء عقده بصفة كلية في حال وافق نادي الرجاء على ذلك.

وأكدت الصحيفة أنه  في حال تشبث النادي بلاعبه، فالفريق السعودي سيستعيره إلى نهاية الموسم الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي الذي لم تكشف عنه، كلفت وكيل لاعبين عربي من أجل اتمام المفاوضات.

الجدير بالذكر أن بنحليب قد توج هدافا لكاس الكونفدرالية الإفريقية ب 12 هدفا، وفاز مع فريق الرجاء الرياضي بذات الكأس الأفريقية، كما دخل التاريخ كأول لاعب مغربي يسجل 12 هدف في المسابقات القارية في موسم واحد.

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