عرض رسمي من الأهلي السعودي لنجم تورنتو

مسؤولو الراقي لديهم قائمة بأسماء بديلة تحسبًا لفشل المفاوضات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبحث الجهاز الفني للأهلي السعودي بقيادة برانكو، على تدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي الراقي قدموا عرضًا رسميًا إلى الإسباني إليخاندرو بوزويلو؛ صانع ألعاب تورينو الكندي، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي لا يزال في انتظار رد الجانب الكندي على عرضه، لإرسال العقود للتوقيع بشكل رسمي.

رسميًا - انتقال لاعب الأهلي إلى الحزم

الصحيفة أشارت كذلك أن مسؤولي الراقي وضعوا أكثر من اسم في مركز صانع الألعاب ضمن اهتماماتهم من أجل التفاوض مع أحدهم، تحسبًا لرفض النادي الكندي.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا نشأ في صفوف ريال بيتيس الإسباني، ثم خاض أول تجربة احترافية له عام 2013 في سوانزي الإنجليزي، ولعب كذلك لجينك البلجيكي قبل ارتداء قميص تورينو.

وشارك بوزويلو الموسم المنقضي في 58 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 23 آخرين.