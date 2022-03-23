عرض خيالي .. كم رفض الشناوي من النصر للبقاء في الأهلي؟

لا يبحث محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن العرض الأكبر ماديًا بقدر بحثه عن الاستقرار والراحة النفسية، وهو ما دفعه لرفض أي عروض تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي كان من بينهما عرض النصر السعودي.

النصر بين الشناوي وأبو جبل:

العالمي يبحث منذ نهاية الموسم الماضي عن حارس مرمى جديد، لتدعيم صفوفه بعد الاستغناء عن الأسترالي برادلي جونز، وعدم قدرة وليد عبد الله على حمل الراية من خلفه بصورة مقنعة للجماهير.

تقارير كثيرة تحدثت عن مفاوضات النصر مع الشناوي خلال الصيف الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل إقدامه وقتها على المشاركة في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

خلال الأيام الحالية، الأحاديث كثيرة عن مفاوضات النصر مع الشناوي، لكن دخلت على خط المفاوضات مع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

جاباسكي انقسمت حوله الجماهير، فهو من تألق بشكل لافت للنظر مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وكان عاملًا مهمًا في الوصول للنهائي، لكن مع الفارس الأبيض يتذبذب أدائه بين صعود وهبوط.

وكيل أبو جبل اعترف بالمفاوضات مع النصر، لكن بعض الجماهير ضغطت على الإدارة لصرف النظر عنه، وحتى الآن لم تتضح الصورة.

كم رفض الشناوي من النصر؟

الشناوي كان هو الهدف الأول للعالمي طوال الفترة الماضية، لكن قبل أيام أكدت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الحارس رفض نهائيًا الرحيل عن الأهلي وقرر الاعتزال به. (طالع التفاصيل)

برنامج "أخبار أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية كشف عن قيمة العرض الذي رفضه حارس القلعة الحمراء من العالمي، واصفًا إياه بالعرض الخيالي.

النصر لم يتواصل مع الأهلي بشكل مباشر، لكن بحسب البرنامج قدم عرضًا لوكيل الشناوي بقيمة 40 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، لكن رغم ذلك لم يكن مغريًا للحارس.

بحسب التقارير المصرية فهناك مصادر تؤكد أن الشناوي يتقاضى 11 مليون جنيه سنويًا بالأهلي، ومصادر أخرى تشير إلى أن راتبه السنوي لا يتخطى الـ8 مليون جنيه.

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