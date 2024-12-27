90 ألف إسترليني مقابل ليلة .. عرض جنسي من أحد المشاهير لمواعدة أليشا ليمان!

النجمة السويسرية لا تزال تحتفظ بالرسالة!

كشفت النجم السويسرية أليشا ليمان، لاعبة فريق يوفنتوس الإيطالي، عن رفضها لعرض جنسي من أحد المشاهير لقضاء ليلة معها، مقابل 90 ألف جنيه إسترليني.

وتعد أليشا ليمان (25 عامًا) من أشهر لاعبات كرة القدم في العالم، حيث لديها 16.8 مليون متابع على إنستجرام، كما توازن بين العمل كعارضة أزياء ومؤثرة إلى جانب مسيرتها الكروية.

وقالت ليمان في حديثها لبودكاست "DirTea Talk"، مع المذيعة والمؤثرة الألمانية شيرين ديفيد، أنها كانت في ميامي عندما تلقت رسالة على هاتفها المحمول من أحد المشاهير "دوليًا" يعرض عليها قضاء ليلة معها مقابل 100 ألف فرانك سويسري، والتي لم ترد عليها.

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وأضافت: "الرسالة كانت من شخص معروف جدًا. لقد التقينا سابقًا في حدث ما. الرسالة كانت تقول: سأدفع لأليشا 100,000 فرنك سويسري لقضاء ليلة معها، ورغم عدم ردي عليها واصل هذا الشخص إرسال الرسائل إلى حارسي الشخصي، في محاولة أخيرة لإقناعي".

ورغم أن ليمان لم تكشف عن هوية الشخص، إلا أنها أكدت أنه شخصية معروفة على المستوى الدولي، قائلة: "الشيء المجنون هو أنني لا زلت أحتفظ بالرسالة على هاتفي. إنه أمر غبي بعض الشيء".

وأكدت ليمان، التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع النجم البرازيلي دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس، أنها لن تتنازل عن مبادئها مهما كانت العروض مغرية، علمًا بأنها واحدة من أكبر الدعاة للعدالة في الرواتب بين الرجال والنساء في عالم كرة القدم.