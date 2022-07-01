عرض جديد يُقرب رافينيا من الانتقال إلى كامب نو

هل ينجح برشلونة في الحصول على خدمات رافينيا؟

اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع نجم ليدز يونايتد، البرازيلي رافينيا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية 2022 تدعيمًا لصفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

كتيبة تشافي هيرنانديز مدرب البارسا بحاجة إلى التطوير بداية من الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق وعدم تكرار الموسم المنصرم، وهذا ما يعمل عليه جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة البلوجرانا.

وارتبط رافينيا بالإنتقال إلى برشلونة في انتقالات 2022، إلا أن ما يُعطل إتمام الصفقة هي متطلبات ليدز يونايتد المالية المرتفعة والأزمة الإقتصادية الحادة التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

عرض جديد يُقرب رافينيا من الانتقال إلى برشلونة

بحسب ما نشره موقع " 90 min" فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا مقابل نحو 60 مليون يورو لحسم صفقة الجناح البرازيلي من ليدز يونايتد في أقرب وقت ممكن.

بينما كان تشيلسي يحاول إبرام اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع لاعب ليدز يونايتد، كان وكيل رافينيا ديكو يتحدث مع برشلونة، في محاولة لإقناعهم بزيادة عرضهم ومنح رافينيا الحلم بالانتقال إلى كامب نو.

وأضافت أن برشلونة اتفق مع رافينيا على الشروط الشخصية لعقده إذ سيحصل صاحب ال 25 عامًا على 6 ملايين يورو سنويًا.

يمكن أن يتنافس برشلونة وتشيلسي في عدد من الصفقات هذا الصيف، حيث يتطلع كلا الناديين للتعاقد مع قلب دفاع إشبيلية جول كوندي أيضًا، بينما يهتم تشيلسي أيضًا بمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي الذي يُفضل هو الأخر الانتقال إلى الكامب نو هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن برشلونة كان قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة خلفًا لريال مدريد حامل لقب الليجا.

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