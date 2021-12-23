عرض برشلونة يمنع نجم المغرب من المشاركة في أمم أفريقيا

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية عدم مشاركة نصير مزراوي، لاعب منتخب المغرب، ونادي أياكس الهولندي، مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

وارتبط اسم الظهير المغربي صاحب الـ 24 عامًا، بالانضمام إلى صفوف برشلونة، خلال أسرع وقت ممكن، لتدعيم الجانب الدفاعي للفريق بناء على طلب المدرب تشافي هيرنانديز.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشأن تجديد العقد، ويقترب اللاعب من الرحيل عن هولندا وخوض تجربة جديدة في أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلًا نهاية عقد اللاعب والتوقيع معه بالمجان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اهتمام برشلونة قد يدفع مزراوي، إلى الاعتذار عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 9 يناير وحتى السادس من فبراير.

وتدرس إدارة برشلونة، عرض صفقة تبادلية على الفريق الهولندي، سيعود فيها سيرجينيو ديست إلى أياكس من جديد، وينضم مزراوي إلى الفريق الكتالوني.

وتريد إدارة برشلونة التخلص من اللاعب الأمريكي، الذي انضم للفريق في صيف 2020 قادمًا من أياكس ولكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق ولم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن.