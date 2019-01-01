عرض برازيلي لـ"دي سوزا".. وانتظار رد أهلي جدة

دي سوزا يقترب من الدوري البرازيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة أهلي جدة السعودي تلقت عرضًا رسميًا خلال الساعات الأخيرة من أجل البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وكان دي سوزا قد قدم مستوى مميز مع أهلي جدة في الفترة الأخيرة جعلت أكثر من نادي يلتفت إليه من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الدفاع.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله البترجي، تلقت عرض رسمي من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي لضم دي سوزا.

وأوضحت الصحيفة أن العرض عبارة عن استعارة النادي البرازيلي لخدمات مدافع الراقي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري حيث لم تغلق فترة الانتقالات هناك.

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ومن المتوقع أن يتم الرد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل إدارة أهلي جدة إما بالرفض أو الموافقة مع الاجتماع مع اللاعب.