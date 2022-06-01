عرض استثنائي ودوناروما وقف في وجهه.. ميسي ينسى باريس بأداء مذهل أمام إيطاليا

أداء استثنائي من البرغوث على عكس ما يقدمه مع باريس

بعد نهاية متواضعة لموسم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عاد البرغوث من جديد لكي يؤكد على مدى الجودة التي يمتلكها.

ميسي الذي تحمل سهام النقد في الفترة الماضية، خرج أخيرًا إلى العالم بصورته الحقيقية المعتادة في مواجهة اليوم.

حيث قاد ليونيل منتخب بلاده للتتويج ببطولة فيناليسيما بعد الانتصار على الفريق الإيطالي بنتيجة (3-0).

ماذا قدم ميسي؟

شارك الأرجنتيني أساسيًا مع منتخب بلاده في مواجهة اليوم، ولعب المباراة كلها، ولمس الكرة 98 مرة.

وعلى الرغم من عرضه المميز، لكن البرغوث لم يسجل في لقاء اليوم، واكتفى بصناعة الهدف الثاني للأرجنتين بعد مروره من الظهير الأيمن دي لورينزو وتمرير الكرة ببراعة للوتارو مارتينيز الذي وضع الكرة بسهولة.

لوتارو مارتينيز يفتتح النتيجة للتانغو بعد مجهود رائع من الساحر ليونيل ميسي 💫⚽️#فيناليسيما #إيطاليا_الارجنتين pic.twitter.com/wHGAEPoKRB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2022

فيما قام أيضًا بصناعة الهدف الثالث بعد محاولاته للمرور من دفاع إيطاليا لكن الكرة ذهبت لديبالا الذي أضاف الهدف القاتل.

ومرر ميسي الكرة 58 مرة بشكل صحيح من أصل 63 بنسبة بلغت دقتها 92%، فيما صنع 4 فرص محققة للتسجيل.

وقام بعمل 4 مراوغات صحيحة من أصل 7، وعلى المستوى الدفاعي استرجع الكرة 3 مرات، وارتكب عليه 5 أخطاء.

وحصل البرغوث الأرجنتيني على جائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه.

ماذا عن فترة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني؟

يمر ميسي حاليًا بأفضل فترة له مع المنتخب الأرجنتيني بعد التشكيك في قدراته من قبل البعض بسبب عدم تحقيق البطولات.

لكنه استطاع الحصول على كوبا أمريكا في عام 2021، واليوم يضيف لقبه الثاني مع المنتخب الأول بعد نيل لقب فيناليسيما بعد الانتصار على إيطاليا.

اقرأ أيضًا..

أحلام تحولت لكوابيس .. عام 2022 نقطة سوداء في مسيرة صلاح

ساعة الحساب .. أيام الفرح والدموع مع تشافي في برشلونة!

ريال مدريد قد يعرقل انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة