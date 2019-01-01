عرضان تركيان لسيلفا واللاعب يفضل البقاء في ميلان

الروسونيري لا يمانع التخلي عن البرتغالي

تلقى المهاجم البرتغالي أندري سيلفا، من أجل الرحيل عن ميلان والانتقال إلى الدوري التركي هذا الصيف.

سيلفا قضى الموسم الماضي معاراً من ميلان إلى إشبيليه، ولكن النادي الإسباني رفض الاحتفاظ به.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد وجود عرضين تركيين للحصول على خدمات سيلفا.

وأوضح أن العرض الأول جاء من نادي بيشكتاش والثاني من فنربخشة، وسط ترحيب من ميلان بالبيع.

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النادي الإيطالي يريد التخلي عن اللاعب، بالحصول على مبلغ مقارب لما دفعه لضمه في 2017 من بورتو بـ38 مليون يورو.

حدث في مثل هذا اليوم 1986 بملعب الأزتيكا.. مارادونا يحمل كأس العالم بعد فوز منتخب الأرجنتين على ألمانيا في نهائي المونديال 🏆 pic.twitter.com/1xbRMSAqDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وعلى الجانب الآخر لا يشعر سيلفا بالحماس الكافي للرحيل عن ميلان بسوق الانتقالات الحالي والانتقال لتركيا.

وتأتي الرغبة الأقوى لدى الدولي البرتغالي بالبقاء والقتال على مركزه، خاصة في ظل تواجد مدرب جديد وهو ماركو جيامباولو الذي تولى المهمة بعد رحيل جينارو جاتوزو.