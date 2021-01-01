عذر البليد .. زيادة عدد الأندية!

نغمة نسمعها في كل موسم بالتوقيت ذاته..

بين حينٍ وآخر يخرج علينا محبون وعشاق أحد الأندية التي تصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، يطالبون الجهات الرياضية الرسمية بزيادة عدد الأندية، لأن فريقهم يقدم كرة جميلة، لكنه مسكينًا "سيهبط"، أتفهم أن حلم الصعود ثم تحقيقه يعد إنجازًا، ولكن هل أعدت الفرق الصاعدة أو المهددة بالهبوط سنويًا خططًا للبقاء طويلًا في دوري المحترفين أم أن كل إدارة تعمل لمصلحتها الوقتية فقط؟

ناديا العين وضمك يقدمان مستويات رائعة، لكنها مقرونة بالخسائر، فهل طلبات محبي هذين الناديين منطقية؟ إدارة الناديين الجنوبيين ارتكبتا الكثير من الأخطاء، فنادي ضمك الذي نجا من الهبوط في الموسم الماضي في آخر جولة، يصارع هذا الموسم على البقاء مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم الحالي، ضمك قام بالتعاقد مع أربعة مدربين، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 14 لاعبًا أجنبيًا خلال موسمين فقط!

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الأمر ذاته ينطبق على نادي العين، الذي صعد هذا الموسم، تعاقد مع تسعة لاعبين أجانب بمجموع رواتب قرابة الـ11 مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 12 لاعبًا محليًا، فهل يكافيء "الغير ناجح" بمنحه فرصة للبقاء لموسم آخر؟

على مدى تاريخ الدوري السعودي الممتاز حصلت زيادة أعداد الأندية أربع مرات، حيث بدأ الدوري بثمانية أندية، إلى أن استقر الحال في موسم 2018-2019 على 16 ناديًا، والهدف من هذه التغيرات كان تطوير وزيادة قوة الدوري.

أطرح تساؤلًا بهذا الشأن: لماذا تزداد المطالب عند وصول الدوري لمراحله الأخيرة؟ وهل مثل هذه المطالب منطقية؟

بالنظر إلى سجل الأندية المهددة بالهبوط، نجد أن الأخطاء الإدارية سبب مباشر في صراعاتها كل موسم، فهل تكافئ الإدارات من قبل اتحاد القدم بالبقاء موسم آخر في الدوري الممتاز؟

زيادة عدد أندية دوري المحترفين ليس قرارًا ارتجاليًا، فهو يغير من روزنامة الاتحاد السعودي، لأننا نحتاج وقتها لعدد مباريات أكبر ونحتاج ملاعب أكثر، لاسيما والأندية تعاني حاليًا، ومباريات الاتحاد والأهلي أكبر شاهد.

في الختام .. التخطيط السليم يجعل موسمك مثاليًا، فهل تعي أنديتنا ذلك في المواسم القادمة لتجنب تلك المطالب أم أننا سننتظر في كل موسم وفي التوقيت ذاته ترديد نغمة وجود زيادة عدد الأندية؟