"عدنا إلى الثمانينيات والتسعينيات" .. أسطورة أتلتيكو مدريد غاضب بسبب "فضيحة" الديربي!

غضب في الروخي بلانكوس بسبب ريال مدريد!

تعجب باولو فوتري أسطورة نادي أتلتيكو مدريد، من عدم طرد داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد خلال مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد حسم المواجهة بثلاثية مقابل هدف بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية ليتأهل إلى نصف النهائي رفقة برشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا.

وكتب فوتري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يُعقل أن سيبايوس لم يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 71؟ فضيحة، شعرت أننا عدنا إلى الثمانينيات والتسعينيات".

وأتم: "لحسن الحظ لم يقوموا بدعوتي للتعليق على المباراة، إذا لم يمنعوني من الأساس من العودة إلى إسبانيا".

يذكر أن قرعة دور نصف النهائي ستقام مساء يوم الإثنين القادم، وتلعب مباراة الذهاب يومي 8 و 9 فبراير 2023، على أن تقام مباراتا الإياب يومي 1 و2 مارس 2023.