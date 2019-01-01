عدنان فلاتة يقدم اعتذار لإدارة القادسية ويعود للتدريبات

عدنان فلاتة انتقد إدارة الفريق في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدم عدنان فلاتة لاعب القادسية السعودي، اعتذارًا لإدارة النادي وزملائه خلال مران اليوم الخميس، لما بدر منه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان فلاتة قد انتقدت أوضاع النادي عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطريقة عمل المدرب داخل الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عدنان قدم اعتذار للفريق والإدارة حيث قبلوا الاعتذار وانضم لتدريبات الفريق اليوم.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الفريق قد سمحت له بالمشاركة في التدريبات بعد قبول اعتذاره، حيث كانوا أصدروا بيان رسمي بشأن هذه الواقعة يوم 21 أبريل الجاري.

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وكان فلاتة قد غاب عن التدريبات لمدة 9 أيام، وجميع المدربين قد اشتكوا من عدم انضباطه في التدريبات وتكرار ادعائه بالإصابة.

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💡 جدير بالذكر أن الاستحقاق القادم لنادي @Ettifaq سيكون أمام #الهلال يوم 11/5في إطار بطولة @SPL



( 📸 : @Ettifaq ) pic.twitter.com/qiUH5Ds9H1

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019