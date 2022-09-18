عدم الاحترام لأزمات فرنسا؟ باريس يشعل غضب المسؤولين بسبب وسائل النقل!

جالتييه ومبابي تحت ضغوطات الإعلام الفرنسي

بعد تعرض مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ومدربه كريستوف جالتييه للعديد من الانتقادات بعد سخريتهم من السؤال حول استخدام الطائرة الخاصة.

عاد الحديث من جديد حول موقف نادي العاصمة من المباراة القادمة أمام فريق أولمبيك ليون، حيث سيسافر الفريق الباريسي مجددًا عبر استخدام الطائرة الخاصة.

ماذا حدث من قبل؟

استقل فريق باريس سان جيرمان طائرة خاصة لنقل اللاعبين في مباراة نانت بالجولة السادسة من بطولة الدوري، وهي رحلة كانت ستستغرق حوالي ساعتين بالقطار.

وبعد ذلك، سئل جالتييه عن هذا الأمر، ورد ساخرًا: "هذا الصباح تحدثنا عن ذلك مع الشركة التي تنظم رحلاتنا ونحن نتطلع إلى السفر على اليخوت الرملية".

فيما رد مبابي بمزحة عند سؤاله عن استخدام الطائرة الخاصة لنقل اللاعبين بدلاً من القطار.

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وأغضب الأمر العديد من المسؤولين في فرنسا، وعلى رأسهم عمدة باريس آن هيدالجو التي قالت عبر تغريدة: ""هل أنتم جادون، تردون هكذا؟؟؟ استيقظوا يا رفاق؟؟؟".

فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون "بي إف إم": "أنا أحب مبابي، يمكننا جميعًا أن نحظى بالضحك في اللحظة المناسبة على الأقل وكانت هذه اللحظة الأقل مناسبة، لكن علينا جميعًا أن نأخذ تغير المناخ على محمل الجد".

حيث قد سبق وأن دعا وزير النقل الفرنسي كليمنت بون إلى تقييد حركة الطائرات الخاصة في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ماذا عن مباراة أولمبيك ليون هذا المساء؟

يبدو أن هذه الضغوطات لن تمنع فريق المدرب جالتييه من استخدام الطائرة الخاصة في نقل اللاعبين، حيث سينتقل الفريق الباريسي من خلالها لمواجهة الليلة.

حيث أوضح تقرير النسخة الفرنسية أن جالتييه يحاول الحفاظ على لياقة لاعبيه بأفضل صورة ممكنة، وبالتالي يفضل تحمل تلك الضغوطات والمشاكل الإعلامية لكنه لا يوافق على الانتقال بالقطار.

وأشار التقرير إلى نقطة سلامة اللاعبين التي تعد هي الأولوية القصوى للمدير الرياضي لويس كامبوس، ففي رحلة النادي إلى اليابان عانى باريس من استقبال الجماهير الحافل للفريق.

وبالتالي فإن النادي الفرنسي اعتبر أن السفر عبر القطار أو الطائرات العامة سيكون بمثابة التهديد على سلامة عناصر الفريق وكافة الأجهزة.

كما أضاف التقرير أن بقية الفرق الرياضية في باريس سان جيرمان تستخدم القطار بصورة طبيعية، مما يدل على أنها ليست مشكلة بالنسبة للفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي أولمبيك ليون الليلة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.