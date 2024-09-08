"عدم احترام".. لماذا رفض ديكلان رايس الاحتفال بهدفه ضد أيرلندا؟

"لا مشكلة فيما حدث"

احتاج ديكلان رايس، نجم منتخب إنجلترا، إلى 11 دقيقة فقط، لافتتاح التسجيل في شباك أيرلندا، بالجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية.

ورفض رايس، الذي مثّل منتخب أيرلندا في 3 مباريات قبل أن يقرر تمثيل إنجلترا، الاحتفال بهدفه، ما تسبب في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رايس، في مقابلة مع beIN Sports بعد المباراة: "لدي عائلة أيرلندية، جدتي وجدتي، أعتقد أنه كان من غير المحترم أن أحتفل، من الواضح أن التسجيل كان شعورًا جميلًا، لكن بعد ذلك أردت التركيز على المباراة ومحاولة إحراز المزيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على النقيض من رايس، احتفل جاك جريليش، الذي لعب لأيرلندا في صفوف الشباب، بعدما أحرز الهدف الثاني لإنجلترا.

وأعرب المشجعون الأيرلنديون عن إحباطهم من الثنائي، حيث أطلقوا صيحات الاستهجان مع كل لمسة لهما، وعن ذلك قال رايس: "حدث هذا قبل 6 أو 7 سنوات، لقد مضى وقت طويل الآن (على تمثيل إنجلترا)، أتعامل بشكل جيد مع الكثير من الأيرلنديين، من الواضح أن المشجعين يشعرون بطريقة مختلفة، ولا أزمة في ذلك مطلقًا".