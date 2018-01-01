عدلي القيعي: حسين الشحات يعلم أننا لم نرفض ضمه من المقاصة

حسين الشحات كان معروضًا على الأهلي مقابل 250 ألف جنيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على أن حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، كان قد عُرض على القلعة الحمراء لأول مرة مقابل مادي ليس بالكبير.

وأضاف القيعي خلال تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي، أن حسين الشحات تم عرضه على الأهلي مقابل 250 ألف جنيه، خلال الفترة التي لعب فيها لفريق الشرقية للدخان، ولم يكن متواجد في النادي خلال تلك الفترة.

مستشار التعاقدات بالأهلي تابع "حين عُرض حسين الشحات أول مرة لم أكن متواجدًا في النادي، وتم التواصل معي ثم تواصلوا مع المسؤولين في هذا الوقت".

عدلي القيعي أردف "عندما عرض علينا حسين الشحات حينما يلعب في مصر المقاصة، لم نرفض التعاقد معه، ولكن الحديث كان متعلقًا بالأساس بالمقابل المادي واللاعب يعلم هذا الأمر جيدًا".

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واستطرد قائلًا "كان يلعب حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن مع مصر المقاصة، وبعد نقله في مركز المهاجم، تألق بشكل لافت للنظر وقدم مستوى رائع".

وعن اهتمام الأهلي بحسين الشحات خلال الفترة الحالية، علق القيعي قائلًا "لا يمكننا أن نتحدث عن أي صفقة من خلال وسائل الإعلام، والصفقات لا تتم بهذه الطريقة".

ويستعد حسين الشحات لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم السبت المقبل.