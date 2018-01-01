تقارير - القيعي في أنجولا لحسم صفقة جيرالدو للأهلي

الأهلي يسعى لتدعيم الفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي المصري وصل إلى أنجولا لحسم إحدى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول اقتراب جيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي، من الانضمام للأهلي في ميركاتو الشتاء المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن القيعي يسعى لإنهاء مفاوضات ضم اللاعب، والعودة برفقة اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأشارت الصحف أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي.

ولعب علاقة محمد فضل وجيلبرتو، لاعبا الأهلي سابقًا، دورًا كبيرًا في الصفقة، حيث يشغل جيلبرتو إحدى مناصب النادي الأنجولي.

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ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاستعادة عافيته في الدوري المصري الممتاز بعد تراجع المستوى في الفترة الأخيرة.